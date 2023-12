Fábrica ajudará detentos de Dois Irmãos do Buriti a resgatar cidadania

Na manhã desta quinta-feira, 25 de maio, o juiz Valter Tadeu Carvalho participou da solenidade de entrega oficial à penitenciária de Dois Irmãos do Buriti de equipamentos para instalação de uma fábrica para confecção de lingerie. Ressalte-se que há cerca de dois anos, o Tribunal de Justiça, o Ministério Público e o Conselho da Comunidade viabilizaram a construção de um barracão dentro da unidade prisional, construído pelos próprios presos, para criar novas vagas de trabalho aos internos, por meio de parceria com a iniciativa privada, responsável pelo fornecimento dos insumos e equipamentos necessários ao funcionamento da fábrica.

O novo espaço foi construído com recursos oriundos das penas de prestação pecuniária e do Conselho da Comunidade de Dois Irmãos do Buriti, com investimentos de R$ 44.798,52. Com 170 m², o novo barracão possibilitará a implantação de uma fábrica de lingeries, com ocupação produtiva e remunerada de 35 internos e produção mensal de mais de 40 mil peças. Ressalte-se que a nova oficina de trabalho visa garantir meios de reinserção social aos internos, para a conquista de uma nova vida em liberdade. Atualmente, são cerca de 220 internos exercendo atividade laboral naquela unidade prisional. Para a ocupação laboral dos internos, está sendo firmado um convênio entre a Agepen e a empresa Carolina Paiva Lingerie, em conformidade com os protocolos legais exigidos.

Além do juiz Valter Tadeu Carvalho participaram da solenidade Laudicéia Schirmann, presidente do Conselho da Comunidade; o promotor público Marcos Martins de Brito; o defensor público Nilson da Silva Geraldo; Rodrigo Rossi Maiorchini, diretor-presidente a Agepen; o empresário Afonso R. Paiva Filho e o prefeito de Dois Irmãos do Buriti, Wlademir de Souza Volk.

