“Não tem estrada boa, ambulância, nem escola”, diz moradora de Terenos

Uma moradora do Município de Terenos, a cerca de 23 quilômetros de Campo Grande, entrou em contato com a redação ao longo da semana com o resumo caótico das condições que o município passa, principalmente em época de chuva.

Segundo Marlene, as ambulâncias do município não têm condições de transportar pacientes, inclusive, um veículo especializado em transporte de paciente, privado, capotou numa estrada próxima ao assentamento Sete de Setembro, como mostra a imagem que ilustra a matéria.

“O único investimento que os moradores perceberam ao longo dos anos é a construção de uma maternidade local. Precisamos de cascalhamento, nós estamos vivendo precariamente mesmo com os repasses estaduais e federais”, reclama Marlene.

Em contato com o Prefeito de Terenos, Henrique Wancura Budke (PSDB) comentou da chuva nos últimos dias, de 150 mm, que danificou as estradas e também sobre equipes de manutenção prontamente nas regiões de assentamentos para estes tipos de ocasiões.

Em relação às ambulâncias, o chefe do executivo municipal afirmou ter, pelo menos, uma ambulância em cada ESF (Equipe de Saúde da Família). “No mês anterior, a Prefeitura entrou com uma licitação pedindo mais ambulâncias para Terenos”, completa.

Repasses estaduais

De acordo com o Portal da Transparência, em junho de 2022, Terenos recebeu da SES (Secretaria de Estado de Saúde), R$ 500 mil para ações de saúde de média e alta complexidade. Este foi o maior montante encontrado em relação a repasses públicos. Para o atendimento Samu, no período entre 2021 e 2022, foram R$ 263 mil destinados para o Fundo Municipal de Saúde de Terenos.

Nas ESF's, o investimento repassado nos últimos dois anos foi mais de R$ 433 mil no total. A reportagem entrou em contato com as secretarias de saúde e obras da região, porém esta redação não obteve resposta até a conclusão desta matéria.