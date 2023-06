Sisu oferta 35 vagas para o segundo semestre em MS; inscrições abrem na segunda-feira

As inscrições para o processo seletivo do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) do segundo semestre começam na próxima segunda-feira (19). Os interessados podem se inscrever até o dia 22 de junho no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

A Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), representante exclusiva em Mato Grosso do Sul, disponibilizou um total de 35 vagas, sendo 15 para o curso de Matemática e 20 para o curso de Medicina. De acordo com o termo de adesão da instituição, 17 vagas serão destinadas à ampla concorrência.

A divulgação dos resultados está agendada para o dia 27 deste mês. A classificação dos estudantes será baseada nas notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2022. As matrículas poderão ser efetuadas no período de 29 de junho a 4 de julho.

O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) é o programa do Ministério da Educação responsável por reunir as vagas oferecidas por instituições públicas de ensino superior em todo o país, com a maioria delas sendo provenientes de instituições federais, como universidades e institutos.

Quem não for selecionado em nenhuma das duas opções de curso ainda pode disputar uma das vagas por meio da lista de espera. Para isso, é preciso manifestar interesse em participar da lista entre os dias 27 de julho e 4 de julho. A convocação dos candidatos em lista de espera será feita pelas próprias instituições a partir de 10 de julho.