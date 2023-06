VNL 2023: Brasil vence partida contra Sérvia nos tie breaks

A seleção brasileira de vôlei feminino conquistou uma vitória suada sobre a Sérvia nesta ultima quinta-feira (15) no Mundial de Vôlei Feminino. O placar final de 3 sets a 2 refletiu a intensidade do confronto, que foi decidido no tie break. O Brasil mostrou garra e determinação para superar um dos principais rivais na Liga das Nações 2023.

As pontuadoras do Brasil tiveram atuações destacadas, com Thaisa Daher liderando o time. A jogadora marcou 18 pontos, sendo a maior pontuadora do confronto. Ela teve um desempenho impressionante, com 9 bloqueios, 8 ataques certeiros e 1 saque eficiente. Thaisa foi fundamental para a vitória brasileira demonstrando toda sua experiência e habilidade em quadra.

Outras jogadoras também se destacaram em partida. Kisy Nascimento contribuiu com 16 pontos, sendo responsável por 3 bloqueios importantes. Pri Daroit e Carolana Silva foram responsáveis por 12 pontos cada, e Mairia Basso somou 11 pontos, incluindo 1 saque certeiro. Macris Carneiro realizou 4 pontos, sendo 3 de bloqueio, enquanto Rosamaria Montibeller contribuiu com 1 ponto.

O duelo entre Brasil e Sérvia foi marcado por altos e baixos de ambos os times. Embora o jogo não tenha sido brilhante, a entrada de Maiaira Basso foi crucial para o Brasil em momentos-chaves da partida. Além disso, Kisy Nascimento manteve o bom nível dde desempenho apresentado no jogo anterior.

A vitória sobre a Sérvia foi fundamental para o grupo brasileiro, uma vez que a equipe adversária é considerada uma das principais rivais do Brasil no vôlei feminino. O resultado mostra a força e a determinação das jogadoras brasileiras, que lutaram até o último ponto para conquistar a vitória.

Com esta conquista, o Brasil agora se prepara para enfrentar a Alemanha no próximo sábado. A partida promete ser mais um desafio para a equipe brasileira, que buscará manter o bom desempenho e somar mais uma vitória em sua campanha na competição.

Em resumo, a vitória brasileira sobre a Sérvia foi marcada por altos e baixos, mas Thaisa Daher se destacou como comandante da equipe. Sua contribuição de 18 pontos, sendo metade deles provenientes de bloqueios, foi fundamental para a conquista do resultado positivo. O Brasil mostrou força e determinação em quadra, e agora se prepara para o próximo desafio contra a Alemanha.