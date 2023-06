Gaeco cumpre mandados de busca e apreende celulares de ex-secretário e superintendente

Na manhã de ontem (15), o Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado), deflagrou, junto com o MPMS (Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul) e o Gecoc (Grupo Especial de Combate à Corrupção), a operação Cascalhos de Areia, para investigar possível organização criminosa estabelecida para a prática de crimes de peculato, corrupção, fraude à licitação e lavagem de dinheiro.

A ação culminou com a apreensão de aparelhos celulares do ex-secretário de Obras, Rudi Fiorese, e do atual superintendente de serviços públicos da Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos), Mehdi Talayeh. A investigação envolveu cinco servidores municipais.

Em nota, a prefeitura de Campo Grande informou que a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos recebeu, na manhã de ontem (15), as equipes da Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e Social de Campo Grande, que informaram cumprimento de decisão judicial oriunda de procedimento investigatório que tramita na mesma. “O município permanece à disposição para qualquer esclarecimento ou fornecimento de informações necessárias aos entes do processo”, finalizou o comunicado oficial.

Além disso, agentes também estiveram na empresa ALS, no bairro Jardim Monumento. A suspeita está relacionada a contratos de manutenção de vias não pavimentadas e locação de maquinário de veículos junto ao município de CampoGrande, que ultrapassam os R$ 300 milhões. A operação cumpriu 19 mandados de busca e apreensão na Capital, decorrentes de decisão do Tribunal de Justiça do Estado.

A investigação aconteceu com o apoio operacional do Batalhão de Choque da Polícia Militar. Os mandados foram cumpridos por meio da 31ª Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e Social de Campo Grande. A operação é oriunda de um PIC – (Procedimento Investigatório Criminal), desenvolvido pela referida promotoria.

Por Tamires Santana– Jornal O Estado do MS.

