Chuva deve dar trégua entretanto, temperaturas devem ser ainda mais baixas no mês de julho

De acordo com o prognóstico do inverno, estação que começará no dia 21 de junho, divulgado na tarde de ontem (15), pelo meteorologista Natálio Abraão, nos próximos dias a chuva deve dar uma trégua, em Mato Grosso do Sul, entretanto, o documento também mostrou que as temperaturas vão aumentar aos poucos, mas ainda no mês de junho os termômetros voltarão a diminuir e, em julho, o frio deve chegar com mais intensidade do que já foi registrado, até o momento.

Conforme o meteorologista, esse período deve contar com umidade relativa do ar alta, nebulosidade, nevoeiros e chuvas fracas. Além disso, as chuvas tendem a ficar um pouco acima do esperado, no oeste do Mato Grosso do Sul, nos municípios de Corumbá, Miranda, Porto Murtinho e Bonito, especialmente em agosto. Natálio ainda alertou para temperaturas intensamente baixas, entre os dias 15 e 20 de julho,em todo o Estado.

Cabe ressaltar que, mesmo no inverno, não se descartam dias com calor, especialmente durante julho e agosto, na ausência de frentes frias. Nesses meses, chega a ocorrer sequência de vários dias quentes, com as máximas acima dos 35ºC, mas, em Campo Grande, a expectativa é que os termômetros só atinjam esses valores a partir de agosto.

No que se trata de geadas, as chances estarão elevadas em julho, principalmente entre os dias 12 e 18, com o avanço da massa de ar polar trazendo temperaturas congelantes e ventos acima de 40 km/h, elevando a sensação térmica no centro, sul, sudoeste e leste do Estado.

Segundo o meteorologista, essa mudança brusca na temperatura deve acontecer devido à transição do fenômeno atmosférico de La Niña para El Niño, que será em julho. “Isso implicou em mudanças importantes no padrão de chuvas e temperaturas no centro. Em contrapartida, a estação mostra-se favorável à agricultura, ao comércio e serviços”, afirmou Natálio Abraão.

Além disso, conforme o estudo, algumas cidades do interior, como Ponta Porã, Amambai, Dourados, Paranhos, Eldorado, Mundo Novo, Maracaju, Rio Brilhante, Sidrolândia e Sete Quedas devem registrar geadas e valores abaixo de cinco graus nas temperaturas até o final do mês de julho.

Mais de 290 acolhidos em Campo Grande ia da última segunda-feira (12), equipes da Secretaria de Assistência Social e as 11 equipes do Seas (Serviço Especializado em Abordagem Social) atuam na busca ativa e atendendo denúncias da população. Do dia 12 até a manhã de ontem (15), já foram realizadas 376 abordagens, 293 acolhimentos e entregues 392 cobertores.

Somente nas primeiras horas da manhã de ontem (15), o meteorologista Natálio Abraão informou que foram registrados 7,9ºC, em Campo Grande, em Coxim foram 10,4ºC, com sensação de 8,0ºC, assim como em Sete Quedas, com 8,5ºC. Os menores índices ficaram por conta dos municípios de Caarapó, com 8,7ºC e sensação de 4,5ºC, assim como Ponta Porã, com 7,5ºC e sensação de 5,0ºC e Corumbá, com 9,4ºC e sensação de 8,4ºC. Boa parte dos atendimentos dos últimos dias estão acontecendo por meio do acionamento da própria população.

O resultado tem sido aumento de até 50% no número de ligações, nos dois celulares disponibilizados pelo Seas. Só na manhã de ontem (15), das 23 abordagens realizadas pelas equipes, 18 partiram de registros da população. Além disso, o FAC (Fundo de Apoio à Comunidade), entregou mais de 50 agasalhos aos acolhidos da UAIFA 1, no Jardim Veraneio, fruto da Campanha do Agasalho.

