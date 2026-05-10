Campo Grande registra madrugada mais fria do ano

Com sensação térmica de -3,2°C, dois homens podem ter perdido a vida em decorrência do frio

Campo Grande enfrentou, neste domingo (10), a madrugada mais fria do ano. A sensação térmica chegou a -3,2°C, segundo dados meteorológicos do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Em um fim de semana marcado por chuva, ventos, alta umidade e queda brusca nas temperaturas. O frio extremo coincidiu com duas mortes registradas na Capital, ambas investigadas pela polícia como possíveis casos de hipotermia.

A frente fria que atingiu Mato Grosso do Sul derrubou as temperaturas durante a noite de sábado (9), quando os termômetros marcaram entre 10°C e 16°C. Ventos do sul, chuva e umidade de até 97% aumentaram ainda mais a sensação de frio.

Uma das vítimas foi um homem, que até o momento não teve a identidade divulgada, encontrado morto por funcionários da Solurb, na noite de sábado (9), na calçada próximo a um residencial no bairro Sírio Libanês.

A segunda morte ocorreu na manhã deste domingo (10), um homem de 58 anos foi encontrado sem vida em uma casa abandonada na Vila Moreninha III, na região sul da Capital. Assim como no primeiro caso, não havia sinais aparentes de agressão.

Os dois casos foram registrados pela Polícia Civil como morte decorrente de fato atípico.

Atendimento a pessoas em situação de rua

Em resposta às baixas temperaturas, a SAS (Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania de Campo Grande( intensificou ações de acolhimento na Cidade Morena.

90 atendimentos durante a primeira noite da ação Inverno Acolhedor, no Parque Ayrton Senna, em Campo Grande. A mobilização foi reforçada devido à madrugada mais fria do ano, registrada neste domingo (10), quando a sensação térmica atingiu -3,2°C.

Os primeiros ônibus com pessoas em situação de rua chegaram ao local pouco antes das 18h, já com mais de 60 acolhidos. Com a queda intensa das temperaturas ao longo da noite, o número de atendimentos aumentou.

No ponto de apoio, os acolhidos passaram por triagem e receberam agasalhos, cobertores, chá quente e marmitas preparadas pela Associação Nova Criatura em parceria com a SAS.

Cuidados importantes durante dias de frio intenso

– Evitar exposição prolongada ao frio, especialmente durante a madrugada;

– Utilizar roupas em camadas, com agasalhos, meias e cobertores;

– Manter-se hidratado, mesmo em temperaturas baixas;

– Evitar dormir em locais abertos ou úmidos;

– Procurar abrigos e pontos de acolhimento em caso de vulnerabilidade;

– Redobrar atenção com crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias;

– Não utilizar churrasqueiras ou brasas em locais fechados devido ao risco de intoxicação.

Proteja os pets

– Manter cães e gatos protegidos do vento e da chuva;

– Disponibilizar cobertas, caixas ou casinhas aquecidas;

– Evitar que os animais durmam diretamente no chão frio;

– Garantir alimentação adequada e água limpa;

– Em caso de animais comunitários ou abandonados, disponibilizar abrigo improvisado com papelão, panos e recipientes secos;

– Procurar atendimento veterinário se o animal apresentar tremores excessivos, apatia ou dificuldade para respirar.

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