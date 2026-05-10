Passageiros de acidendente na BR-060 são transferidos para a Santa Casa

Onze pessoas foram transferidas para a Santa Casa com ferimentos graves

O acidente envolvendo um ônibus de viagem e um carro, na BR-060, no início da manhã deste domingo (10), deixou dois mortos. Onze pessoas, incluindo o passageiro do veículo de passeio foram transferidos para a Santa Casa de Campo Grande.

Além do condutor do VW Golf, de 33 anos, um passageiro do ônibus, de 61 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu. As vítimas fatais ainda não tiveram os nomes divulgados.

Ainda conforme informações da PRF (Polícia Rodoviária Federal), o motorista do ônibus sofreu ferimentos graves e precisou receber atendimento médico.

No coletivo, 10 passageiros foram socorridos e levados ao hospital de Camapuã. Posteriormente, eles foram transferidos para a Santa Casa de Campo Grande.

Entenda

Um ônibus de viagem vindo de Brasília (DF), com destino à Rodoviária de Campo Grande, capotou após colidir com um veículo de passeio na madrugada deste domingo (10), na BR-060, próximo a Camapuã.

A colisão ocorreu nas proximidades do Posto São Pedro. O veículo de passeio, que trafegava pela pista contrária, seguia no sentido Bandeirantes–Camapuã.

O motorista do Golf não resistiu aos ferimentos e morreu. Já o passageiro ficou gravemente ferido, conforme informações levantadas pela reportagem do Jornal O Estado MS.

Seis passageiros do ônibus ficaram feridos, receberam atendimento de equipes do Corpo de Bombeiros e foram encaminhados ao hospital de Camapuã. Segundo informações preliminares da PRF (Polícia Rodoviária Federal), eles sofreram apenas lesões leves.

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