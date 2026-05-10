Homem é encontrado morto na calçada em Campo Grande

Vítima foi encontrada sem vida na manhã deste domingo (10), após madrugada registrar sensação térmica de -3°C

Um homem, até o momento não identificado, foi encontrado morto na calçada na manhã deste domingo (10), no bairro São Jorge da Lagoa, em Campo Grande.

O corpo da vítima não apresentava ferimentos. Informações preliminares indicam que a causa da morte pode ter sido hipotermia.

A madrugada, conforme dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), registrou sensação térmica de -3°C na Capital.

Outro caso

Um homem, até o momento não identificado, foi encontrado morto na calçada, na noite de sábado (9), por funcionários da empresa de coleta de lixo, no bairro Sírio Libanês, pertencente a reigão do grande Santo Amaro, em Campo Grande.

A vítima estava caída na calçada, em frente ao Condomínio Sírio Libanês I, na Rua Fuad Gelelaite, próximo à Unidade Básica de Saúde da Família da região.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros chegou a ser acionada, mas os militares constataram que o homem já estava sem vida.

O corpo não apresentava sinais de violência. A hipótese é de que a vítima tenha morrido de frio.

Durante a noite, a chuva e os ventos foram intensos na Capital, que registrou sensação térmica de -3,2°C.

O caso foi registrado como morte decorrente de fato atípico e segue sendo investigado.

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