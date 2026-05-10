Vídeo: Funcionários da Solurb encontram homem morto na calçada

Imagens de câmeras de segurança mostram a ação da polícia e o caminhão da empresa responsável pela coleta de lixo no local

O homem, até o momento não identificado, conforme relatos de testemunhas, estava coberto e foi encontrado sem vida por funcionários da Solurb, na noite deste sábado (9), no bairro Sírio Libanês, região do Grande Santo Amaro, em Campo Grande.

Em vídeo enviado à reportagem por um leitor do JOE-MS, é possível ver viaturas da polícia, assim como o caminhão da concessionária responsável pela coleta de lixo, na Rua Fuad Gelelaite.

Confira o vídeo

Vídeo enviado por leitor do JOE-MS (Jornal O Estado Online de Mato Grosso do Sul)

Na noite em que Campo Grande registrou temperaturas entre 10°C e 16°C, com vento e chuva, moradores relataram oscilações e queda de energia na região, que teria sido restabelecida por volta das 20h40.

A vítima foi encontrada caída na calçada, em frente ao Condomínio Sírio Libanês I, localizado próximo a uma Unidade Básica de Saúde da Família.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros chegou a ser acionada, mas os militares constataram que o homem já estava sem vida.

O corpo não apresentava sinais de violência. A hipótese é de que a vítima tenha morrido de frio.

Durante a noite, a chuva e os ventos foram intensos na Capital, que registrou, na madrugada deste domingo de Dia das Mães (10), a temperatura mais fria do ano, com sensação térmica de -3,2°C.

O caso foi registrado como morte decorrente de fato atípico e segue sendo investigado.

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