Pessoas em situação de rua são acolhidas no Parque Ayrton Senna

Ação realizou 90 atendimentos durante a madrugada mais fria do ano

A Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania de Campo Grande (SAS) realizou 90 atendimentos durante a primeira noite da ação Inverno Acolhedor, no Parque Ayrton Senna, em Campo Grande. A mobilização foi reforçada devido à madrugada mais fria do ano, registrada neste domingo (10), quando a sensação térmica atingiu -3,2°C.

Os primeiros ônibus com pessoas em situação de rua chegaram ao local pouco antes das 18h, já com mais de 60 acolhidos. Com a queda intensa das temperaturas ao longo da noite, o número de atendimentos aumentou.

No ponto de apoio, os acolhidos passaram por triagem e receberam agasalhos, cobertores, chá quente e marmitas preparadas pela Associação Nova Criatura em parceria com a SAS.

A ação também contou com equipes do Consultório na Rua, da Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande (Sesau), responsáveis pelos atendimentos médicos realizados em salas adaptadas para o pernoite.

A estrutura recebeu ainda quatro cães que acompanhavam as pessoas acolhidas. Por meio da Superintendência de Bem-Estar Animal (Subea), foram disponibilizados ração, cobertas e orientações veterinárias para os animais.

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