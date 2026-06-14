Estreia da Seleção tem saldo de dois mortos e dois feridos a tiros na Capital

Ataques foram registrados em Campo Grande durante o sábado (13); vítimas foram baleadas em diferentes bairros

A estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo terminou com dois mortos e dois baleados, na noite deste sábado (13), em Campo Grande.

Duas das vítimas fatais foram assassinadas em diferentes pontos da Capital, nos bairros Jardim Leblon e Alves Pereira. Além disso, outras duas pessoas ficaram feridas em ocorrências registradas nos bairros Dom Antônio Barbosa e Jardim Leblon.

Atentados

A primeira vítima, um jovem de 18 anos, foi alvejada na barriga durante a tarde.

Ele saiu de casa para comprar uma pipa quando foi abordado por dois homens em uma motocicleta. O garupa efetuou os disparos.

O jovem conseguiu retornar para casa, onde foi socorrido por familiares e levado a uma unidade de saúde. Em seguida, deu entrada no Hospital Regional em estado grave.

O outro caso ocorreu em frente a uma tabacaria, na Avenida Manoel Joaquim de Moraes, onde a vítima foi alvejada na cabeça.

Pessoas que estavam no local correram para se proteger. Um homem acabou sendo atingido na coxa enquanto tentava fugir dos disparos.

Durante o jogo da Seleção Brasileira, outro homem foi executado nas proximidades de um campo de futebol, no bairro Alves Pereira.

Os casos seguem sendo investigados pela polícia.

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