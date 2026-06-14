“Garrafa” é executado em frente a tabacaria em Campo Grande

Crime ocorreu na noite deste sábado (13), na Avenida Manoel Joaquim de Moraes, no Jardim Leblon. Polícia Civil investiga o caso

O jovem identificado como Guilherme Soares Gomes de Oliveira, de 27 anos, foi morto na noite deste sábado (13), em frente a uma tabacaria, no bairro Jardim Leblon, em Campo Grande.

Segundo informações preliminares, dois homens chegaram em um veículo. Um deles desceu com o rosto coberto e efetuou diversos disparos contra a vítima.

Pessoas que estavam nas proximidades se jogaram no chão para se proteger. Um rapaz que tentou se afastar para fugir dos tiros acabou sendo atingido na coxa.

Guilherme não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Conhecido como “Garrafa”, Guilherme foi denunciado em julho de 2025 pelo MPMS (Ministério Público de Mato Grosso do Sul) por suposto envolvimento na morte de Lucas Ribeiro Pastor, assassinado no dia 7 de julho, no bairro Iracy Coelho Netto.

Crédito: Campo Grande Mil Fita

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