Homem é baleado na coxa ao tentar fugir de execução em Campo Grande

Homem foi atingido na coxa ao tentar fugir dos disparos que mataram uma vítima de 27 anos, no Jardim Leblon

Além da vítima executada com tiros na cabeça, identificada pelas iniciais G.S.G.O., de 27 anos, neste sábado (13), outro homem ficou ferido no bairro Jardim Leblon, em Campo Grande.

Durante o crime, o homem foi atingido na coxa enquanto tentava correr para se abrigar dos disparos.

O jovem, que não teve o nome divulgado, foi socorrido por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado à Santa Casa.

A polícia segue investigando o caso.

Entenda

O jovem identificado como Guilherme Soares Gomes de Oliveira, de 27 anos, foi morto na noite deste sábado (13), em frente a uma tabacaria, no bairro Jardim Leblon, em Campo Grande.

Segundo informações preliminares, dois homens chegaram em um veículo. Um deles desceu com o rosto coberto e efetuou diversos disparos contra a vítima.

Pessoas que estavam nas proximidades se jogaram no chão para se proteger. Um rapaz que tentou se afastar para fugir dos tiros acabou sendo atingido na coxa.

Guilherme não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Conhecido como “Garrafa”, Guilherme foi denunciado em julho de 2025 pelo MPMS (Ministério Público de Mato Grosso do Sul) por suposto envolvimento na morte de Lucas Ribeiro Pastor, assassinado no dia 7 de julho, no bairro Iracy Coelho Netto.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram