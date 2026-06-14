Após ser baleado no pescoço, homem busca ajuda em hospital infantil na Capital

A polícia foi acionada pelo hospital após a chegada da vítima ferida por disparo de arma de fogo

Um homem de 33 anos foi alvejado na região do pescoço na madrugada deste domingo (14), nas proximidades da antiga rodoviária, no bairro Amambai, em Campo Grande.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a vítima deu entrada por meios próprios no Hospital São Lucas, onde pediu socorro.

Trajando apenas calça jeans, o homem utilizava um casaco para conter o sangramento na região cervical.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 2h07 pela equipe do hospital.

Aos policiais, a vítima apontou como responsável pelos disparos um homem conhecido pelo apelido de “Neguinho do Chapéu”.

Após receber os primeiros atendimentos no Hospital São Lucas, ele foi transferido para a Santa Casa de Campo Grande.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram