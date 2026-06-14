Homem é morto a tiros enquanto assistia à Copa do Mundo em Campo Grande

Vítima, de 32 anos, foi baleada na Praça Lucas Andrade Cardoso, no Jardim Colibri, neste sábado (13). Ela chegou a ser socorrida, mas morreu na UPA Universitário

Foi identificado como Claudemir Alves Ferreira, de 36 anos, o homem executado a tiros na noite deste sábado (13), no bairro Alves Pereira, em Campo Grande.

Claudemir foi alvejado nas proximidades do campo comunitário do bairro, onde era transmitida a estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo.

Conforme informações levantadas com moradores da região, a vítima já havia recebido ameaças de morte anteriormente.

Até o momento, ninguém foi preso, e a polícia segue investigando o caso.

**Matéria atualizada às 10h25 para acréscimo de informações

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