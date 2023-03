Capital recebe Museu das Ilusões, com maior acervo de ilusão de ótica do mundo

Campo Grande irá receber uma atração inédita, que promete enganar o cérebro dos visitantes: o Museu das Ilusões, que abre as portas neste fim de semana no Shopping Bosque dos Ipês, sendo o maior acervo de ilusão de ótica do mundo desafia visitantes a descobrirem o que é ou não real.

Inspirado nos principais museus de ciências e de ilusão de ótica internacionais, o Museu das Ilusões é o pioneiro do gênero na América Latina e traz pela primeira vez ao Mato Grosso do Sul o maior acervo de ilusões de ótica do mundo.

A exposição abre as portas no próximo dia quatro de março, em espaço amplo de mais de 1.500 m² e mais de 70 atrações, com experiências de ilusão de ótica. Com circulação e acessibilidade, a exposição é uma boa dica para se divertir e descontrair, seja a dois, em família, com amigos e até excursões de turismo e estudo para as escolas.

Segundo o Diretor Executivo do Museu das Ilusões, Paulo Zimmermann, a exposição é uma atração que incentiva a cultura e a ciência pelo país, de forma lúdica e divertida, e será uma oportunidade em Campo Grande para divertir a família inteira. “É uma atividade que permite uma interação de várias gerações, dos avós aos netinhos e todos vão se divertir muito”, reforça Zimmermann.

Esta é a nona cidade que o Museu visita, já tendo passado por Campinas, Ribeirão Preto, Mogi das Cruzes, Balneário Camboriú, São Paulo, São Luís do Maranhão, Fortaleza e Salvador.

Desde o lançamento, em julho de 2019, o projeto já recebeu mais de 600 mil visitantes e tem tudo para ser um grande sucesso em Campo Grande, acredita o superintendente do Bosque dos Ipês, Adriano Passos. “Para nós é uma grande honra poder acolher esse museu surpreendente e proporcionar a toda a comunidade a oportunidade de visitar um projeto tão icônico”, afirma.

A atração abre as portas ao público no dia 04 de março e é uma ótima pedida, com espaços instagramáveis, ambientes incríveis para fotografar e filmar e situações que parecem impossíveis. Indicado também para escolas e estudos do meio. A exposição é antes de tudo um passeio divertido pela ciência para brincar com a mente.

Serviço

O Museu das Ilusões abrirá para o público no próximo sábado (4), das 10h às 22h, com entrada até às 21h e domingos das 12h às 20h, com entrada até às 19h. Os ingressos estão disponíveis na bilheteria e online pelo Sympla: www.sympla.com.br, sendo inteira R$ 60,00 e a meia entrada por R$ 30,00.

Também é possível adquirir ingressos promocionais: grupos e famílias com três pessoas ou maissaem por R$ 90,00, quatro pessoas por R$ 120,00 e cinco pessoas por R$ 150,00.