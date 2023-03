Durante entrega de intimação, policiais encontram suspeito morto a pauladas

Durante entrega de intimação, policiais encontraram um homem, de 50 anos, suspeito de cometer furtos, morto a paulada em sua residência, na manhã desta sexta-feira (3), em Chapadão do Sul, a 321 quilômetros de Campo Grande. O caso segue sendo apurado pela Polícia Civil do município.

Conforme informações, uma equipe policial foi até a residência da vítima localizada na Rua P15, esquina com a Rua 33 intimá-la para que, posteriormente, ela fosse ouvida em declarações acerca de um delito de furto, em que o homem figurava como suspeito.

Ao chegar no local, a equipe se deparou com a porta do imóvel encostada e passou a chamar pelo suspeito, que não respondeu, gerando estranhando na corporação.

Como a residência não possuía muros, os policiais tiveram fácil acesso e entraram no imóvel, momento em que encontraram a vítima já sem vida, caída na cozinha. O homem apresentava diversas lesões, sendo a mais grave na cabeça.

Segundo a delegada Bianca Martins, havia muito sangue, mas os agentes não encontraram nenhum sinal de arrombamento. Identificado como autor de vários furtos na cidade, a vítima tinha um longo histórico criminal e não tinha o costume de trancar a porta por ser usuário de drogas. A Perícia Criminal foi acionada para periciar o local da morte e a retirada do corpo foi feita.

Ainda de acordo com a delegada, a motivação do crime ainda será investigada, mas a princípio o homicídio pode estar ligado ao histórico de furtos ou ao consumo de drogas.

