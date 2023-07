Fim de semana tem a festa julina mais inclusiva de MS e nova atração kids no shopping

[Texto: Lívia Bezerra, Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul]

Arraial da Associação Juliano Varela e Parque Vila dos Dragões animam os campo-grandenses

A diversão dos campo-grandenses está garantida neste fim de semana, pois hoje (7) estreia uma nova atração para as crianças no shopping Campo Grande, é o “Parque Vila dos Dragões”, localizado na praça central do shopping e inspirado no mundo viking com o enredo do aclamado filme “Como Treinar o Seu Dragão”.

Entre as atrações no parque, o Castelo Pedra do Dragão possui o formato de “brinquedão” interativo, onde as crianças poderão explorar e se divertir enquanto desenvolvem habilidades. Ainda tem o Voo do Dragão, que é um simulador de voo em formato de dragão, proporcionando a sensação única de estar voando pelos céus. Outras atrações do parque são o Lago dos Obstáculos e o Giro Radical.

O “Parque Vila dos Dragões” atende crianças de 3 a 12 anos e possui atendimento para crianças com deficiência, que devem estar acompanhadas por seus pais ou responsáveis e terão preferência no atendimento. Além disso, receberão um desconto de 50% na bilheteria, exceto em valores promocionais e campanhas. É necessário apresentar um laudo médico, com uma carteirinha ou documento com foto. Crianças menores de 4 anos devem estar acompanhadas por um responsável maior de idade.

A atração funciona até o dia 31 de agosto no shopping Campo Grande, das 10h às 22h, de segunda a sábado, e das 12h às 20h, nos domingos e feriados. O valor da brincadeira é R$ 50 para 30 minutos, e R$ 70 a hora. Corra para aproveitar!

E se você acha que o clima junino já acabou, coloque o traje caipira que domingo (9) acontece o arraial mais inclusivo de Mato Grosso do Sul, da Associação Juliano Varela. Com quase 30 anos de fundação, a associação é especializada no atendimento de pessoas com síndrome de Down, autismo, microcefalia e outras deficiências intelectuais, do nascer ao envelhecer especial, nos setores da educação, estimulação precoce, atendimento clínico, atividades complementares e preparo para o mercado de trabalho.

Com entrada gratuita, o arraial é aberto a toda a comunidade e contará com barracas de comidas típicas, desde o almoço até o jantar, pescaria para as crianças, quadrilhas e danças dos alunos e atrações musicais. Para aqueles que comparecerem, além de passarem um domingo se divertindo, estarão contribuindo com a associação, já que toda a renda arrecada é revertida para a manutenção da Juliano Varela.

O arraial acontece no domingo (9), das 10h às 20h, na Unidade 2, localizada na avenida Marquês de Pombal, 2.220, bairro Tiradentes. Para mais informações, entre em contato pelo telefone: (67) 99217-2299. Acesse também: Semana encerra com festa julina, circo e feira de artesanatos na Capital

