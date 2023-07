Suspeito de matar empresário de Jardim é preso na Capital

A Polícia Civil por intermédio da 1ª Delegacia de Polícia de Jardim-MS prendeu, nesta quinta-feira, (06), o suspeito A.V. (50), menos de uma semana após o homicídio de Gilber Maciel Nogueira (60), ocorrido na madrugada do dia 30/07/2023 na chácara da vítima.

A.V., que estava foragido desde a data do crime, foi localizado pelos investigadores da 1ª Delegacia de Jardim, hospedado em um hotel na cidade de Campo Grande/MS.

O crime teria tido motivo passional, a esposa do suspeito chegou a ser internada no hospital de Bonito após ser agredida pelo marido com que estaria em processo de separação, quando aconteceu o crime.

Com o apoio imediato da Delegacia Especializada Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros (GARRAS), o suspeito foi capturado na área comum do estabelecimento. Desde o início das investigações, o local do crime foi isolado e a perícia técnica foi acionada para analisar a dinâmica do crime e eventos relacionados, ainda, foram ouvidas várias testemunhas, incluindo uma que presenciou o crime, levantando a hipótese de autoria do crime por parte do suspeito.

A ação policial contou com a colaboração da Delegacia Regional de Jardim-MS, Delegacia de Polícia de Bonito-MS, Delegacia de Atendimento à Mulher de Jardim (DAM), Grupo de Operações e Investigações (GOI) e Departamento de Inteligência Policial (DIP). O suspeito será interrogado nesta sexta-feira.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.