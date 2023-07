Gratuidade de tarifa do Balneário Municipal de Três Lagoas permanecerá por mais dois meses

A campanha “Meu Balneário Municipal” que prevê entrada gratuita no Balneário Público Municipal “Miguel Jorge Tabox”, foi prorrogada por mais dois meses, até o dia 30 de setembro. O benefício foi publicado na quarta-feira (05), no Diário Oficial da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (ASSOMASUL).

Agendamento

As taxas para utilização da rampa de embarque e desembarque e, dos quiosques cobertos e das churrasqueiras continuam valendo. Lembrando que pé necessário pré-agendamento com preenchimento de cadastro mediante pagamento das tarifas de utilização.

Para agendamento de quiosques, o interessado deve comparecer ao local ou ligar no número (67) 9 9153-1229, sendo que o agendamento é feito mediante o pagamento de uma taxa de R$ 40. Para ter acesso à rampa de barcos é o mesmo procedimento, mas com taxa de R$ 10. Acesse também: Umidade do ar segue em 20% e Inmet renova alerta para MS