Semana encerra com festa julina, circo e feira de artesanatos na Capital

Para quem já quem quer começar a curtir o fim de semana nesta sexta-feira (07), Campo Grande está com diversas opções de lazer e cultura, espalhados pela Capital, confira:

7ª edição da Feira Literária de Bonito

Tem programação desde 7h30 da manhã na Praça da Liberdade, com intervenções literárias, teatro, contação de histórias, oficinas de formação, palestras e apresentações de Slam Plural e Mel Duarte. A programação completa você confere no link.

Quintal Sesc

Em horário especial de edição de férias, o Quintal Sesc começa às 15h com recreação, brincadeiras e oficina de brinquedos. Haverá presença do grupo de escoteiros Padre Heitor Castoldi, além de animação com o grupo Guavira, oficina de balangandã arco-íris, pintura facial, e show musical com Begèt de Lucena. O Quintal Sesc fica no estacionamento da loja Riachuelo, no Shopping Campo Grande, das 15h às 22h, com entrada gratuita.

Feira Jardim Secreto

Música ao vivo com Fabi Strangari, doces, artesanato e expositores estarão na edição de inverno da Feira Jardim Secreto. A feira funciona a partir das 17h30, na avenida Rodolfo José Pinho, 785, com entrada franca.

Sesc Seresta com Sampri

O grupo Sampri faz seresta nesta sexta-feira no Sesc Cultura, gratuitamente, na Avenida Afonso Pena, 2270, a partir das 19h.

Sobre Nós

Espetáculo do Projeto Dançar, “Sobre Nós” será apresentado neste sábado, no teatro Glauce Rocha, como encerramento das atividades desenvolvidas no primeiro semestre. Sobem ao palco mais de 90 bailarinos que colocam em cena vestígios coreográficos que influenciaram a trajetória da Ginga Cia de Dança, que há mais de 30 anos desenvolve trabalhos culturais em Mato Grosso do Sul.

O espetáculo será no Teatro Glauce Rocha, na UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), às 20h, com entrada gratuita, sendo necessário retirar o ingresso na Ginga Cia de Dança, na rua Brigadeiro Tobias, 956, bairro Taquarussu.

Circo Mundo Mágico

Tem picadeiro em Campo Grande! O Circo Mundo Mágico traz à cidade um espetáculo divertido e repleto de emoções, com apresentações de palhaços, mágicos, equilibristas e trapezistas, e claro, o globo da morte com cinco motocicletas rodando simultaneamente.

O Circo está no setor A do estacionamento do Shopping Bosque dos Ipês, na avenida Cônsul Assaf Trad, 4796, Novos Estados, às 22h. Entrada: Ingressos no site:https://circomundomagico.byinti.com/

Festa Julina do Miau

Tem forró com competição de duplas nesta sexta-feira no buteco do Miau. Venha com seu par ou encontre um lá! A melhor dupla ainda ganha uma cortesia da casa. A animação fica por conta da Tapioca Forró. A partir das 21h, na avenida José Nogueira Vieira, 1303, bairro Tiradentes. Os ingressos custam a partir de R$ 10.

Ponto Bar

Julho é um mês especial para a comunidade LGBT+ de Campo Grande por dois motivos: o primeiro, é pela realização da Parada do Orgulho, e o segundo, é pelo aniversário de um ano do Ponto Bar, primeiro bar da Capital a levantar a bandeira LGBTQIAPN+ e patrocinador oficial da Parada.

A programação de celebrações já começou! Nesta sexta-feira tem a festa “Tiralaces”, com dj set das drag queens Afropaty e Amuscaria, a partir das 18h, na rua Dr. Temístocles, 103, centro.

Com informações da Fundação de Cultura.