Cetran empossa nova diretoria

Cetran/MS (Conselho Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul)empossou nova diretoria nesta sexta (7).

A solenidade de posse aconteceu no auditório da Sejuspe contou com a presença do secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antonio Carlos Videira.

Regina Maria Duarte, que já estava à frente do Conselho, foi reconduzida ao cargo de presidente. Na vice-presidência foi empossado o coronel Wagner Ferreira da Silva, Secretário-Executivo de Segurança Pública da Sejusp. Foram empossados também outros 17 conselheiros, que irão conduzir os trabalhos do órgão, que é diretamente ligado à SEJUSP, até 1º de julho de 2025.

Durante a posse, o secretário de Segurança destacou a importância do Cetran para a formatação de políticas públicas voltadas para o trânsito, em especial a redução dos acidentes. “Os acidentes impactam as estatísticas, o sistema de saúde e principalmente a vida das pessoas. Esse trabalho contínuo e sério realizado pelo Cetran, junto às demais instituições e órgãos de trânsito, são fundamentais para a redução dos acidentes e proteção da vida”, frisou.

Entre as atribuições do Cetran estão a elaboração de normas, respostas a consultas relativas à aplicação da legislação, julgamento de recursos interpostos contra decisões das Juntas Administrativas de Recursos e Infrações e dos órgãos e entidades estaduais nos casos de inaptidão permanente. “É o órgão responsável por fomentar e integrar os municípios ao Sistema Nacional de Trânsito”, lembra a presidente do Cetran/MS.

Conforme Regina, 76 dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul, já estão integrados ao Sistema Nacional de Trânsito. “É um processo legal, administrativo e técnico, por meio do qual o município assume a responsabilidade que lhe é inerente pelos serviços de engenharia, fiscalização, educação para o trânsito, levantamento, análise e controle de dados estatísticos”, explica.

