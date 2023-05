Observação de aves ganha destaque em Mato Grosso do Sul: 353 espécies registradas durante o Global Big Day

A cada ano, a observação de aves em mato grosso do sul tem ganhado força e destaque, revelando a presença de espécies raras encontradas exclusivamente no estado, como o rapazinho do chaco e a tiriba-fogo.

No último sábado, dia 14, durante o global Big Day, aproximadamente 300 pessoas, distribuídas em 26 equipes de observadores, registraram a presença de 353 especies de aves em um período de 24 horas. Esse numero representa 52% das espécies encontradas nos 79 municípios do estado.

Mato Grosso do Sul se destaca com seis dos dez primeiros hotspots do Brasil, ou seja, os melhores pontos para a observação de aves ao nível nacional. Entre esses locais está a fazenda aguapé, que ocupa a primeira posição com o registro de 220 especies, além do Parque Estadual das Várzeas do Rio Ivinhema e o Refúgio Ecológico Caiman.

Simone Mendes, diretora do Instituto Mamede de Pesquisa Ambiental e Ecoturismo e uma das organizadoras do evento em parceria com a Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul, afirmou: “Todas as cidades do Estado são bem especiais, diversas e com muitas espécies de aves. Campo Grande é a capital do turismo de observação de aves, reconhecida por lei. E existem espécies que são encontradas somente aqui, são aves pequenas e muito atrativas.”

Além de proporcionar momentos de contemplação da biodiversidade, a observação de aves contribui para a coleta de dados científicos sobre o percurso das aves migratórias e para a promoção da preservação ambiental. Também abre caminho para o desenvolvimento de novos destinos turísticos. Simone completou: “Isso demonstra que a cultura da observação de aves se enraizá no ms. A cada edição do Big Day, são agregados novos adeptos dessa prática de observação e contemplação da biodiversidade e de valorização da vida”.

Maristela Benites, Ornitóloga, explicou que das 7644 especies registradas em 24 horas, 38% delas, ou seja, 290, são provenientes da America do Sul. Percebam a grandeza da América do Sul em termos de biodiversidade. São poucas listas, 23.363 em comparação com outros países, como os EUA, com 74.663.”

A observação de aves, também conhecida como birdwatching, atrai milhares de brasileiros e estrangeiros que utilizam binóculos e, sempre que possível, fotografam as espécies raras. No Brasil, há mais de 1.900 espécies de aves catalogadas, e em Mato Grosso do Sul é possível observar aproximadamente 650 delas em ambientes rurais e urbanos.

Mato Grosso do Sul

A presença de duas espécies exclusivas do Pantanal Sul-mato-grossense e da Serra da Bodoquena faz de Mato Grosso do Sul um destino único para os observadores de aves no Brasil. Essas espécies, o rapazinho-do-chaco (Nystalus striatipectus) e a tiriba-fogo (Pyrrhura devillei), são avistadas apenas nessas regiões do território nacional, enquanto são encontradas no Leste da Bolívia, Paraguai e norte da Argentina e no Chaco paraguaio, respectivamente, fora do país.

Geancarlo Merighi, diretor de Desenvolvimento do Turismo da Fundtur-MS, ressaltou o apoio dado pela Fundtur as iniciativas dos observadores de aves no estado, destacando a importância crescente desse segmento turístico tanto no Brasil quanto no mundo. Ele afirmou que Mato Grosso do Sul, devido às suas características geográficas, é um destino atrativo para observadores de aves de todo o mundo. As duas espécies exclusivas registradas apenas no estado, o rapazinho-do-chaco e a tiriba-fogo, tornam Mato Grosso do Sul um destino para observadores de aves tanto nacionais quanto internacionais.

O Global Big Day é um evento internacional no qual os observadores saem para realizar suas observações de aves e as registram em listas. Promovido pela plataforma E-Bird, seu objetivo é reunir essas informações por meio de listas de verificação de aves, arquivá-las e compartilhá-las livremente para contribuir com abordagens baseadas em dados nas áreas de ciência, conservação e educação.

A próxima edição do Global Big Day, com 24 horas de observação de aves, está prevista para ocorrer em outubro deste ano.