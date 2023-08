Professores da rede municipal participam de capacitação do Programa Sanear

Programa premiará melhores planos de aulas e redações da rede municipal de ensino

Trinta e sete professores da rede municipal de ensino de Campo Grande estão participando da capacitação do Programa Sanear da Águas Guariroba. Os professores poderão inscrever seus planos de aula com a temática voltada a ações relacionadas ao meio ambiente e saneamento.

O objetivo é desenvolver atividades que tragam para dentro da sala de aula o debate e ações voltadas ao cuidado ao meio ambiente e conscientização sobre o saneamento. Ao final do programa, o melhor plano de aula será premiado com um notebook para o professor e uma tv de 42’’ para a escola, além de smartphone de última geração para o segundo e terceiro colocado no concurso.

Durante a capacitação, os professores são apresentados as etapas do Programa Sanear e aos trabalhos realizados pela concessionária e aos principais programas de responsabilidade social.

“É fundamental levarmos esta iniciativa para a sala de aula, pois muitas crianças ainda não têm noção da importância do saneamento básico. Apesar de ser algo que ouvimos com frequência elas ainda não sabem efetivamente do se trata. O projeto Sanear vem para preencher esta lacuna e as crianças vão ser apresentadas a conscientização do saneamento, e refletir sobre o consumo consciente da água”, explica a professora Giselle Célia Feitosa Gontijo de Araújo, da Escola Municipal Prof. Licurgo de Oliveira Bastos.

“Gosto de levar o melhor para os alunos, como apresentar este ponto da realidade para eles. Quero que meus alunos conheçam sobre o saneamento e acima de tudo virem multiplicadores. E através desse conhecimento, possam levar esta conscientização para dentro de casa e multiplicando esta mentalidade de conscientização para pessoas da família.” Destaca a professora Juliane Maldonado Pizarra Honorato, da Escola Municipal Profº Ernesto Garcia de Araújo.

No ano passado, 52 escolas receberam as palestras do Programa Sanear da Águas Guariroba e mais de 4.700 alunos participaram das ações. De 2006 até 2022 foram 198.230 alunos beneficiados com o programa.