Expectativa de grande movimento nos pontos turísticos

Existe uma expectativa de grande movimentação e alta ocupação dos hotéis nas principais cidades turísticas do Estado. A data coincide com a temporada de pesca que está em pleno movimento e com o retorno de balneários e atrações que estavam fechadas devido o tempo. O diretor-presidente da Fundtur (Fundação de Turismo do Mato Grosso do Sul), Bruno Wendling, destacou que a expectativa positiva do turismo no Estado, reflete a retomada do setor após a pandemia.

Levantamento feito pelo Observatório de Turismo da Fundação de Turismo do Pantanal a expectativa é que a rede hoteleira de Corumbá tenha neste feriado 70% de ocupação . Já em Bonito, principal ponto turístico do Estado, a previsão é que haja ocupação de 90% da rede hoteleira da cidade e grande fluxo nos balneários e passeios disponíveis. Todos estarão abertos, em pleno funcionamento. Referência no ecoturismo, a cidade recebe visitante do Estado, do Brasil e até de outros países.

“Teremos neste feriado alta taxa de ocupação principalmente na região de Bonito e Serra da Bodoquena. Na região do Pantanal também vai seguir este caminho, porque a pesca esportiva está muito alta, independente até do feriado”, disse Bruno Wendling. Outras cidades também são procuradas, como por exemplo Rio Verde, Costa Rica e Ponta Porã também vão receber muitos turistas . Vamos acompanhar (movimento) e esperamos que todos tenham um ótimo feriado, o clima está bem legal, com poucas chuvas, e as atividades em pleno funcionamento”.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia mais: Feriadão: é hora de conhecer e vivenciar a natureza e praticar a pesca esportiva em MS