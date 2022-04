Feriadão: é hora de conhecer e vivenciar a natureza e praticar a pesca esportiva em MS

Mais um feriado prolongado que aguça o desejo das pessoas de saírem da rotina, esquecer o trabalho e outros compromissos, em busca do contato com a natureza, ar puro, aventura e prazer. E, hoje tem várias dicas de lazer para esse feriadão, seja na cidade ou até mesmo no campo, para quem adora um contato com a natureza.

Para quem adora embarcar no rio e pescar por esporte, a pesca esportiva está em alta temporada e liberada. Os principais polos pesqueiros são: Coxim, Rochedo, Bonito (Águas de Miranda), Aquidauana, Miranda, Porto Murtinho e Corumbá, na bacia do Rio Paraguai, e Três Lagoas, Aparecida do Taboado e Bataguassu, na bacia do Rio Paraná.

Parques da Capital

Para quem mora na Capital e não deseja viajar, o feriado é uma boa oportunidade para conhecer os ambientes naturais que a cidade mais arborizada do Brasil reserva a sua população e aos visitantes. O Parque das Nações Indígenas, nos altos da Avenida Afonso Pena, é uma excelente opção para visitação em família ou grupo de amigos. O lugar é uma das principais áreas para observação de aves, conta com vários equipamentos para caminhadas e passeios.

A Capital ainda oferece outros ambientes em potencial: Parque Estadual Matas do Segredo, Parque do Prosa, Parque dos Poderes (centro político-administrativo do Estado), Praça Itanhangá, Parque Ecológico do Sóter, Parque Airton Senna, Orla Morena, Lagoa Itatiaia e Horto Florestal, além de praças, museus e monumentos.

A apenas 20 km de Campo Grande, Rochedinho é um polo de ecoturismo e esportes de aventura, destacando-se um atrativo de tirar o fôlego: o Morro do Ernesto, situado em uma fazenda.

Em Miranda e Corumbá, assim como Aquidauana, são destinos de pesca e ecoturismo no Pantanal. Pescaria e vivência com a natureza são os principais atrativos.

Corumbá, maior município do bioma, conta com um os centros históricos mais representativos do Brasil e realiza o melhor carnaval do interior, o qual este ano ocorrerá de 20 a 23 de abril com desfile das escolas de samba e blocos.

A região da Serra da Bodoquena, é uns dos destino mais procurado. No centro das atenções fica Bonito, eleito maior polo de ecoturismo do Brasil. Os principais passeios são as grutas, cachoeiras, trilhas e flutuações em rios de água cristalina e repletos de peixes.

Com informações do Governo do Estado.