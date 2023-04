Professora aposentada morre horas depois de acidente com caminhão na BR-060

Pneus traseiros do veículo da vítima estavam em péssimas condições de circulação

A aposentada Ilza Gertrudes Schleich Vollkopf, 66, morreu nesta quinta-feira (06), horas depois de um violento acidente conduzindo um veículo Prisma, no km 346, da BR-080, sentido Rochedo a Campo Grande. O carro da idosa aquaplanou, invadiu a pista contrária e bateu contra um caminhão boiadeiro.

Segundo boletim de ocorrência, a Polícia Civil visualmente constatou que os pneus traseiros do veículo da vítima estavam em péssimas condições de circulação. O Prisma ficou quase totalmente danificado, enquanto o caminhão VW/7.100 ficou somente com a frente destruída.

Durante a manhã, Ilza chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros para atendimento médico e encaminhada ao pronto-socorro, onde não resistiu e morreu. Ilza era professora aposentada da rede municipal e estadual de ensino.

De acordo com a PRF (Polícia rodoviária Federal), foi realizado o teste etilômetro ao motorista do caminhão VW Volvo, ocasião que apontou 0,11 MG/L de concentração de álcool etílico na corrente sanguínea do condutor.