Expoantec 2023 oferecerá cursos e novas tecnologias para o produtor rural

A tecnologia e produtor rural agora contam com uma feira organizada em Nova Andradina pelo Sindicato Rural para encurtar a distância da necessidade e as novidades tecnológicas para o Campo através da Expoantec 2023.

Num único espaço, tanto produtores rurais da região quanto empresas privadas e públicas poderão fazer negócios e se qualificar. A expectativa é enfatizar a área técnica, com palestras para produtores rurais, profissionais e acadêmicos do segmento rural.

O evento vai proporcionar um fórum para intercâmbio de ideias e experiências sobre os assuntos que afetam o mercado agrícola e pecuário que começa no dia 13 de abril às 9 horas da manhã, e a programação traz cerca de 10 palestras e ainda um curso de drone promovido pelo Senar/MS e Sindicato Rural e conteúdos e palestrantes de parceiros como a Agraer, do Senar/MS, da Famasul, do Instituto Federal de MS e da Polícia Militar.

O perfil da produção agropecuária de Nova Andradina mudou consideravelmente, conforme o presidente do Sindicato Rural, Marcus Vinicius Godoy Garcia Junior. Há algum tempo, a região passa por transformações econômicas. Nova Andradina, na safra 2020/2021 foi o segundo maior município a ampliar sua área plantada, com 12 mil hectares, perdendo apenas para Ponta Porã, com 15 mil hectares, conforme os levantamentos do projeto SIGA-MS (Sistemas de Informações Geográficas do Agronegócio de MS).

Serviços:

Exponantec 2023

Data: de 13 a 15 de abril de 2023

Horário: das 7 às 17 horas

Local: Parque de Exposições do Sindicato Rural de Nova Andradina

Informações: Sindicato Rural de Nova Andradina ou com a Sato Comunicação — (67) 9 9254-8807

Programação

Dia 13 de abril (quinta-feira)

PROGRAMAÇÃO

8 horas – Abertura da Feira

9 horas – Cerimônia de abertura

(entrega de uma placa simbólicas – 150 placas) – Patrulha no Campo

10h30 – Visita ao evento com as autoridades

11 horas – Almoço com as autoridades

14 às 15 horas – Palestra 1 – Holding Familiar no Agronegócio

Palestrante: Rodolfo Souza Bertin

Currículo: Formado em Direito pela UNIDERP (2002), especializado em Direito Tributário pelo Instituto Brasileiro de Direito Tributário – IBET (2006); pós-graduado em Direito Processual Civil pela PUC (2009); especialização em Estratégias Societárias, Planejamento Tributário e Sucessório pela Fundação Getúlio Vargas (2011). Curso de Pós-Graduação Lato Sensu “LLM Direito Societário” no INSPER – Instituto de Ensino e Pesquisa em São Paulo/SP (cursando)

16 às 17 horas – Palestra 2 – Segurança no Campo para PM

17 horas – Encerramento

Dia 14 de abril (sexta-feira)

PROGRAMAÇÃO

8 horas – Abertura da Feira

das 9 às 10 horas – Palestra 1 – IFMS

Tema da palestra do IFMS: “Produção de Silagem utilizando diversas forrageiras”.

Palestrante: Dr Augusto M. Rodrigues – Especialista em Forragicultura (IFMS)

das 13h30 à 14h30 – Palestra 1 – Minicurso de Propagação de Plantas Frutíferas – AGRAER

das 15h30 às 16h30 – Palestra 2 – AGRAER

17 horas – Encerramento

Dia 15 de abril (sábado)

PROGRAMAÇÃO

8 horas – Abertura da Feira

8h30 às 9h30- Palestra 1

Governança ambiental em Nova Andradina e região

Fernando Bressan e Daniele Coelho (Famasul)

15/04/2022 – ATeG Bovinocultura de Corte

13h30 Integração Lavoura Pecuária – Como implementar na minha fazenda? | Valdemir Barreto – Senar/MS

14h15 Planejamento forrageiro: Quais as estratégias de utilização? | Deilton Medeiros – Senar/MS

15h Planejamento estratégico: Como definir o futuro da minha fazenda | Fabiano Pessatti – Senar/MS

15h45 Mesa redonda – com os palestrantes