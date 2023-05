Estrada Parque é destaque do ecoturismo em Aquidauana

O Estado do Mato grosso do Sul é rico em oferecer espaços para quem gosta de fazer ecoturismo e o município de Aquidauana, vem despontando para esse segmento econômico, que entre outras regiões, tem a Estrada Parque, que, segundo especialistas do ramo, vem despontando e sendo considerada a “menina dos olhos”, pelas maravilhas da serra de Maracaju, que abriga belezas únicas de uma fauna e flora, peculiares à região centro-oeste, que contornam boa parte de sua extensão.

“A estrada Parque é uma categoria que está dentro do grupo APA de unidade de conservação de uso sustentável, e assim como Aquidauana e o município todo, a gente tem muitos recursos. A gente tem a questão da serra de Maracaju, também o rio Aquidauana, os córregos, afluentes que tem ali. Isso possibilita o desenvolvimento de diversas atividades como já são feitas lá. A prática de rafting, no rio Aquidauana, boia cross, rapel. Atividades de aventuras que podem ser desenvolvidas. A gente tem a Estrada Parque hoje, como a menina dos olhos de Aquidauana. Tem muito a se desenvolver ainda, em questão de estruturar mesmo os recursos para que eles se tornem atrativos”, explica o turismólogo.

Com 10.108 hectares, esta APA (Área de Proteção Ambiental), foi criada em 2000 e compreende um trecho de 42,5 quilômetros contínuos de estrada entre Aquidauana e Dois Irmãos do Buriti. Onde é possível o visitante desfrutar de banhos de cachoeira, córrego, além de praticar esportes adaptados ao meio ambiente como fala Leandro Tobias.

“Só o fato do cenário que a Estrada Parque proporciona, isso já é um grande atrativo. A beleza natural que o local possui. A gente vai ter recursos como mirante do paxixi, cachoeira, atividades de aventuras que são realizadas lá. O rafting, tem algumas agências que já oferecem esse serviço para o visitante poder fazer rafting no rio Aquidauana, trilha, banho de córrego, pinturas rupestres,” destaca.

Segundo a EMBRATUR, o ecoturismo é um segmento de atividade turística que utiliza, de forma sustentável, o patrimônio natural e cultural, incentiva sua conservação e busca a formação de uma consciência ambientalista, através da interpretação do ambiente. A Estrada Parque segue para atrair esses visitantes.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia mais: Ventania derruba árvores na MS-450 na Estrada Parque