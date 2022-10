Ventania derruba árvores na MS-450 na Estrada Parque

Uma forte ventania registrada derrubou árvores em vários trechos, uma delas bloqueando os dois sentidos da rodovia MS-450, na Estrada Parque, no distrito de Piraputanga. em Aquidauana os ventos também provocaram estragos nesta quinta-feira (6),

Moradores que passam pelo local relatam que há fortes ventos, acompanhada com chuva. Os motoristas tiveram que passar pelo acostamento, mas uns 500 metros têm arvore, muito galhos na rodovia.

Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alerta vermelho, de grande perigo, para temporal previsto para Aquidauana e outros 53 municípios de Mato Grosso do Sul. O monitoramento aponta possibilidade de forte tempestade com rajadas de ventos de 60 a 100 km/h, acompanhada com queda de granizo.

As condições indicam que pode chover mais de 60 mm por hora ou maior que 100 mm por dia, ventos superiores a 100 km/h, e queda de granizo. Grande risco de danos em edificações, corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores, alagamentos e transtornos no transporte rodoviário.