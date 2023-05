Indígena é morto com 16 golpes de faca

Com 16 facadas no tórax e braços, , Cildo Barrinho Dias, 42 anos, foi assassinado no início da madrugada deste domingo, ( 14), na aldeia Jaguapiru, reserva indígena de Dourados. O crime aconteceu por volta de 1 hora, quando os policiais foram acionados pela esposa da vítima de 29 anos.

Ainda de acordo com a Polícia, Cildo estava na varanda da casa dele, consumindo bebida alcoólica na companhia da esposa e de dois adolescentes de 14 anos, sendo um deles enteado da vítima.

Em dado momento Cildo teria se exaltado, agredido a esposa e entrado na residência, sendo seguido pelo enteado e pelo outro adolescente, entrando em luta corporal. Para se defender Cildo se apossou de uma faca, mas os menores fizeram o mesmo e passaram a golpear a vítima.

Lideranças indígenas conseguiram localizar e deter os dois adolescentes que foram entregues a agentes da Rádio Patrulha, do 3º Batalhão de Polícia Militar de Dourados. Os menores foram encaminhados para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), de Dourados, onde confessaram o crime e ficarão à disposição da justiça.

