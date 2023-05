Menino de 12 anos morre afogado em piscinão

Uma equipe do Corpo de Bombeiros, encontrou na manhã deste domingo, dia 14 de maio, o corpo de um menino de 12 anos, que estava desaparecido desde a tarde de sábado (13). O garoto teria se afogado ao entrar no piscinão da segunda lagoa, no bairro Interlagos, em Três Lagoas, cidade localizada na região Leste de Mato Grosso do Sul.

Conforme o site Fatos MS, o garoto estava com outros dois amigos no local desde às 13 horas e acabou sumindo ao entrar na água por volta das 16h50. O Corpo de Bombeiros foi acionado e as buscas começaram ainda no sábado.

Por volta das 5 horas da manhã deste domingo, os militares retomaram as buscas pelo garoto e o corpo foi encontrado a aproximadamente 2,5 metros de profundidade, distante quatro da margem do piscinão. Familiares da vítima estiveram no local, assim como equipes da Perícia e da Polícia Civil.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia mais: Menino morre afogado após cair em galeria de águas pluviais