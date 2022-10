Vídeo: Moto de entregador pega fogo no meio de uma entrega

Câmeras de segurança registraram na noite desta última quarta-feira (21), o momento em que uma motocicleta pega fogo, no momento em que o entregador tentava dar partida. O fato ocorreu após o homem realizar uma entrega, em uma casa no Centro de Campo Grande.

A partir das imagens é possível notar que havia um vazamento de um líquido da moto, possivelmente inflamável, que pode ter ocasionado o incêndio. No momento em que tentava dar partida, há uma pequena “explosão” e o veículo acaba consumido pelo fogo. No momento do susto a vítima pulou da moto e por pouco não foi atingida pelas chamas.

De acordo com as informações publicadas pela vítima em suas redes sociais, a motocicleta era utilizada para trabalhar com entregas. O homem não teve nenhum ferimento grave.

Confira as imagens registradas pela câmera:

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Leia também: