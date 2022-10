Porco-espinho é capturado em centro de cidade

A Polícia Militar Ambiental de Dourados capturou, ontem (20), um porco-espinho em um terreno baldio no centro da cidade de Itaporã, a 217 km de Campo Grande. Após a captura, a equipe o introduziu de volta a natureza.

Um morador da cidade foi quem acionou a Polícia Ambiental. Ele solicitava a captura de um animal silvestre da espécie Coendou prehensilis, conhecido popularmente como porco-espinho ou ouriço. De acordo com o morador, o animal andava pela avenida principal da cidade correndo o risco de ser atropelado.

Os Policiais estiveram no local e com uso de puçá e uma luva especial capturaram o animal, colocando-o em uma caixa de contenção. O porco-espinho foi levado a um médico veterinário que avaliou o animal. Como ele estava bem e saudável, a equipe realizou a soltura do bicho em seu habitat, em uma área de vegetação distante do centro urbano.

Animais Silvestres em ambiente urbano

É comum vermos histórias de pessoas que encontraram animais silvestres em suas casas. Há relatos desde morcegos, corujas, macacos, gambás, preguiças, capivaras até cobras, jacarés e felinos.

Se encontrar um animal silvestre no ambiente urbano, a recomendação é sempre procurar ajuda especializada junto aos órgãos ambientais da sua cidade. Para sua segurança e segurança do animal, não tente capturá-lo por conta própria.

Em quaisquer dos casos, a Polícia Militar é sempre um órgão facilitador que pode acionar a patrulha ambiental, se existir, ou indicar o serviço especializado, na falta.

