Mulher sofre golpe de R$ 3 mil ao comprar produtos em rede social

Uma mulher de 37 anos sofreu um golpe ao tentar comprar produtor em uma rede social, nesta quinta-feira (20), na cidade de Dourados. O prejuízo para a vítima foi de cerca de R$ 3 mil.

De acordo com a ocorrência, a mulher teria se interessado em produtos que viu em um anúncio no Facebook. Após o interesse, ela contatou o anunciante e decidiu efetuar a compra de eletrodomésticos.

Ela foi convencida a realizar a transferência antecipada e depositou via PIX, primeiro R$ 500 e posteriormente R$ 2.900 reais.

Depois de enviar todo o dinheiro, o golpista parou de responder as mensagens, foi quando a vítima percebeu que era um golpe. Ela registrou denúncia na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).

A Polícia Civil alerta para o crescimento deste tipo de golpe aplicado através de falsos anúncios em redes sociais e uso de contas de WhatsApp clonadas.

Com informações do site Dourados News.

