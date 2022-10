Com limite de 50 km, radares do Parque dos Poderes começam a multar na segunda-feira

População aponta que sinalização antiga que permanece no local confunde os motoristas

Os radares instalados no Parque dos Poderes, em Campo Grande, começarão a aplicar as multas a partir da próxima segunda-feira (24), para quem trafegar acima da velocidade permitida de 50 km/h. Vale lembrar que os equipamentos estavam funcionando em caráter educativo nos últimos meses. Conforme a Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito), no total são quatro pontos instalados no parque, sendo eles um na frente da Governadoria, em frente da Seinfra (Secretaria de Estado de Infraestrutura), um próximo da Semagro (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar) e outro na frente do TJMS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul).

Segundo o órgão, “os radares ficarão em caráter educativo até o dia 24 de outubro e, após a data, em até 30 dias serão analisados os registros e levantamentos das infrações cometidas pelos condutores”, destacou ao O Estado.

Vale lembrar que, até o dia 10 de maio, esses radares funcionaram com o limite de velocidade máxima permitida de 30 km/h, porém, em julho, a velocidade foi ampliada para 50 km/h após a solicitação dos motoristas. Com os novos radares instalados, novas placas de sinalização também estão pelo local, as quais permitem maior velocidade, contudo a mudança ainda não foi registrada no chão. No asfalto ainda é possível ver os registros antigos, como a velocidade máxima permitida que, anteriormente, era de 30 km/h, e atualmente passou a ser exigida a de 50 km/h.

Conforme o diretor-presidente da Agetran, Janine de Lima Bruno, aqueles que passaram acima da velocidade na fase experimental do radar deverão receber uma notificação de alerta, mas sem a aplicação da multa ainda. Vale destacar que as multas por excesso de velocidade possuem três valores diferentes, de acordo com a porcentagem do limite de velocidade excedida. São estes os três valores para as multas: até 20% acima do limite permitido é R$ 130,16; de 20% até 50% acima do limite permitido é R$ 195,23; acima de 50% do limite permitido é R$ 880,41. Além disso, existe a chance de o condutor ter a CNH suspensa, quando for a multa por excesso de velocidade acima de 50% do limite permitido.

O objetivo da fiscalização é o de dar mais segurança ao tráfego local e reduzir eventuais acidentes com animais silvestres dentro do parque, o qual está inserido em uma reserva ambiental. A instalação dos equipamentos de fiscalização eletrônica faz parte de um convênio entre o Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) e a Agetran.

O município é responsável por instalar os aparelhos e depois fazer a emissão das multas. O convênio vigente para implantação dos equipamentos corre no prazo de dois anos, podendo ser prorrogado. Com isso, o Detran-MS ficou responsável por adequar seu sistema informatizado de controle de multas, para a Agetran fazer o cadastramento e controle. O órgão também deve realizar a retenção de repasses, descontos e cobranças previstas em lei. Já a agência municipal vai receber os repasses da arrecadação das multas, para suprir os custos operacionais.

Diferentes velocidades

Diante das várias alterações e de novos prazos, trabalhadores e moradores da região que circulam com frequência pelo Parque dos Poderes reclamaram das mudanças. “Se faz necessária mesmo uma fiscalização eletrônica aqui no parque, mas essas várias mudanças, períodos de testes e novas placas de velocidade acabam que confundem a gente. Fico meio perdido, mas sempre bom respeitar, passo com a velocidade permitida, e com cautela, já que por aqui tem muitos animais que atravessam a rua”, relatou André Pasquale, 37 anos, que mora próximo da região do Parque dos Poderes, e sempre passa pelo local de carro ou fazendo caminhada.

Compartilhando da mesma opinião, Marco Aurélio, 48 anos, é servidor e trabalha na região do parque, e também afirmou ficar confuso quanto ao que é permitido ou não, nas vias do Parque dos Poderes. “É confuso mas tem de respeitar. Aqui tem bastante ciclista, fluxo de carro, e sem falar nos animais. As multas também estão cada vez mais caras, né? É sempre bom ter responsabilidade no trânsito, e ainda preservar nosso bolso”, disse ele, se referindo aos valores das multas para aqueles que desrespeitam as regras no trânsito.

Por Brenda Leitte – Jornal O Estado do MS.

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.