TCE/MS começa a entregar agasalhos coletados

O Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul começou hoje a fazer a distribuição das doações arrecadadas na Campanha TCE-MS Solidário. A primeira doação foi realizada pelo presidente da Corte de Contas, conselheiro Jerson Domingos, para o Hospital de Câncer de Campo Grande. A entrega foi feita para o presidente do HCCG, Amilcar Silva Júnior, à vice-presidente Soli Lopes Telles, e demais integrantes da diretoria executiva.

O HCAA possui 75 leitos distribuídos entre enfermarias clínica e cirúrgica, apartamentos, UTI e leitos dia no pronto atendimento, quimioterapia e radioterapia. 98% dos pacientes atendidos no Hospital são oriundos do Sistema único de Saúde (SUS). A campanha em favorecimento da população em situação de vulnerabilidade social começou no dia 3 de maio e terminou no último dia 7 de junho. Foram arrecadas mais de 1100 peças entre cobertores, agasalhos, roupas e meias.

Além do Hospital de Câncer também serão beneficiadas com as doações a Cidade dos Meninos, Associação Juliano Varela, Núcleo Humanitário da Nhá-Nhá, Pestalozzi, Favela Bom Retiro e a ONG Engenheiros de Amor e os servidores da limpeza do TCE-MS. O “TCE-MS Solidário” é coordenado pela equipe de Cerimonial do Tribunal de Contas e teve o apoio de todos os servidores por meio de doações. Com o objetivo de arrecadar agasalhos e cobertores, a campanha incentivou e estimulou o espírito de solidariedade dos servidores em favorecimento da população mais vulnerável.

O presidente do TCE-MS, conselheiro Jerson Domingos, destacou a generosidade dos servidores. “Com a doação de um casaco ou cobertor, podemos aquecer o corpo e o coração de quem realmente necessita e fico muito feliz em começar essa entrega com o Hospital de Câncer, uma instituição que faz um trabalho muito importante e que eu tenho um carinho imenso”.

