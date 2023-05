Conselheiro e equipe reforçam campanha de inverno do TCE-MS

O conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, Marcio Monteiro, juntamente com os servidores que compõem seu gabinete, deram um importante reforço à campanha de inverno da Corte de Contas, na manhã desta segunda-feira (22). Eles fizeram a entrega da doação de diversos cobertores ao ‘TCE-MS Solidário’.

“É fundamental que uma instituição como o Tribunal de Contas esteja presente também nessas ações de solidariedade, principalmente em um momento em que se aproxima o inverno”, declarou o conselheiro.

Marcio Monteiro também fez questão de destacar que a campanha é um trabalho da equipe da Corte de Contas como um todo. “Esse trabalho não é do conselheiro, é de todos os servidores envolvidos em ações dessa natureza, o que demonstra a sensibilidade, o carinho e aproximação que o TCE-MS quer ter cada vez mais com a nossa população”, finalizou.

A campanha em favorecimento da população em situação de vulnerabilidade social teve início no dia 3 de maio, e segue até o dia 1º de junho. Além de mantas e cobertores, os servidores também podem contribuir com doações de agasalhos. O “TCE-MS Solidário” é coordenado pela equipe de Cerimonial do Tribunal de Contas, e tem o apoio de todos os servidores. As arrecadações estão sendo recebidas no ponto de coleta localizado no saguão do TCE-MS.

