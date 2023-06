Riedel fala sobre as incertezas da Reforma Tributária

Nesta manhã de quarta-feira (14), na governadoria durante o lançamento ´Política de incentivo ao uso do GNV (Gás Natural Veicular)’ no Estado, o governador Eduardo Riedel ( PSDB), falou sobre a incerteza de como ficará a questão da Reforma Tributária ao Estado.

Riedel falou que a pauta tem sido cuidada pessoalmente e que ainda ontem (13), em Brasília discutiu o tema. “Ontem estive com o deputado Agnaldo relator do projeto da Reforma Tributária. O Estado precisa requacionar a engenharia tributária e a Reforma prevê uma equalização, mas sabemos que o MS tem uma situação fiscal equacionada e não podemos ver a perda do dia pelo noite o que seria muito ruim para políticas públicas.” explicou o governador.

A pergunta sobre a Reforma surgiu quando citou que o Estado perde no destino já que o consumo é baixo frente a outros Estados, e por ser exportador e importador , não é tributado, quando o governador Riedel afirmou que tem trabalhado e olhado para que é necessário conhecer o texto para o Mato Grosso do Sul não perder a capacidade de arrecadação do Estado.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram