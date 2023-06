Motoristas de aplicativos aprovam política do uso de GNV

O governador Eduardo Riedel ( PSDB ), lançou na manhã desta quarta (14), a Política de Incentivo ao uso do GNV (gás natural veicular), que vai beneficiar 7 mil motoristas no Estado, o que contou com aprovação do diretor do Sindicato dos Motoristas de Aplicativo de Campo Grande.

Neste pacote tem uma série de medidas como redução tributária, isenção de IPVA e taxas do Detran, assim como concessão de benefícios, entre eles um vale-combustível de R$ 1 mil para as novas conversões.

“Este projeto tem consequência direta no lado social e na vida dos motoristas de aplicativo. A instalação vai cair o preço e estes benefícios vão permitir ao motorista conseguir até o seu 13° salário e recursos para férias, pois ele terá mais dinheiro no bolso. Isto é acrescentar renda, levar dignidade ao trabalhador”, afirmou Alfredo Orlando Machado, diretor do Sindicato dos Motoristas de Aplicativo de Campo Grande.

O secretário da Semadesc, Jaime Verruck, destacou que as medidas se tratam de um trabalho em conjunto dentro do Governo. “Um dia para se comemorar, fruto de uma ação em conjunto que atende principalmente os motoristas de aplicativo, que vão buscar esta conversão. O plano só entrou em prática por este trabalho transversal”.

O objetivo é incentivar novas fontes de combustível para utilização nos veículos, mais limpas e sustentáveis, o que permite uma junção entre economia e desenvolvimento, com o cuidado e preservação do meio ambiente, beneficiando diretamente os motoristas de aplicativo. É uma ação transversal, com a participação de secretarias e autarquias do Estado.

Esta luta dos motoristas de aplicativos existe desde 2017 para que o Governo regularizasse o uso do GNV. Alfredo ainda destacou que a política atrairá mais 7 mil motoristas para instalar o GNV em seus automóveis.

