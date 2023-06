Startup Sesi quer formar jovens de baixa renda como desenvolvedores de software

A escassez de mão de obra qualificada é um problema recorrente no mercado de trabalho nacional. Sobram vagas, mas faltam candidatos prontos para aproveitar essas oportunidades. Pensando em enfrentar esse déficit de trabalhadores na área de Tecnologias da Informação e Comunicação, a Startup Sesi lançou o projeto Empregatec.

O Empregatec é uma trilha de formação de desenvolvedores de software criado para potencializar o mercado de inovação e tecnologia em Mato Grosso do Sul, transformando jovens em profissionais, gerando oportunidades e desenvolvimento social. O projeto é direcionado a alunos de baixa renda, a partir de 16 anos, cursando o 3º ano do ensino médio. Não é necessário ter experiência no ramo.

De acordo com a Confederação Nacional da Indústria (CNI), o segmento de Tecnologias da Informação e Comunicação reúne algumas das profissões mais promissoras no futuro, por conta da transformação digital das indústrias nos mais diferentes ramos. Internet das coisas, big data e inteligência artificial estão entre as tecnologias que impulsionam a chamada Indústria 4.0.

O curso tem duração de seis meses e divide-se em dois módulos: formação básica em linguagens de programação e formação específica, em uma das três áreas: Computação em Nuvem, Inteligência Artificial ou Fundamento de Dados. Entre as vantagens do curso, estão a metodologia híbrida (presencial e online), o encaminhamento para o mercado de trabalho e a certificação Microsoft.

Matriculados no projeto receberão bolsa mensal de R$ 1 mil durante o período do curso. Após a conclusão, o formando será encaminhado para as vagas disponíveis nas empresas apoiadoras do Empregatec. As aulas da primeira turma do projeto estão previstas para iniciar em julho, em Campo Grande, com 50 alunos.

Inscrições e serviço

As inscrições ao Empregatec podem ser feitas até o dia 30 de junho pelo e-mail [email protected]. Candidatos devem estar cursando o 3º ano do ensino médio da rede pública ou privada. É necessário enviar currículo, histórico escolar e autorização dos pais.

