2° edição da Feira do Balaio em Campo Grande: Uma celebração de amor, cultura e empreendedorismo

Após o sucesso da primeira edição em março deste ano, a Feira Criativa do Balaio volta para Campo Grande no dia 11 de junho. O evento, que nasceu em dourados e conquistou o coração dos campo-grandenses, contará com a participação de mais de 180 expositores, incluindo artesãos, artistas visuais, produtores gastronômicos e muito mais. Localizada na avenida calógeras, em frente a esplanada ferroviária, a feira promete ser um verdadeiro ponto de encontro para os amantes de cultura, empreendedorismo e arte.

Nesta edição especial, em comemoração ao Dia dos Namorados, a Balaio Feira Criativa trará uma atração musical nacional de peso: a banda Francisco el Hombre. Com sua música repleta de latinidades e influências da America Latina, o grupo tem conquistado diversos países e se apresentado em grandes festivais como o Lollapalooza Brasil, rock in rio e vive latino, no México. Agora, é a vez de campo grande receber esse talentoso quinteto em uma apresentação especial que promete animar o público presente.

Além de oferecer uma diversidade de produtos criativos e exclusivos, a balaio tem um importante papel no fortalecimento da economia local e no incentivo ao empreendedorismo. A parceria entre a fundação de cultura de mato grosso do sul e o SESC MS tem sido fundamental para a realização do evento, que busca proporcionar um espaço de exposição e venda par os artistas e empreendedores da região.

Thays Nogueira, uma das organizadoras, ressalta a expectativa para essa nova edição: “Estamos preparando uma feira ainda mais especial, com mais expositores e uma área ampliada para garantir o conforto do público. Queremos que a Balaio Feira Criativa se torne um evento tradicional na agenda cultural de Campo Grande, e ocupar a Esplanada Ferroviária com nossa feira é algo que nos enche de orgulho”.

A diversidade de produtos disponíveis na feira é um dos grandes destaques, abrangendo desde artesanato até artes visuais e gastronomia. Os visitantes terão a oportunidade de encontrar peças únicas e criativas, além de apoiar os talentos locais e fortalecer a economia criativa da região.

A Balaio Feira Criativa não é apenas um evento de compras, mas também um espaço de convivência e troca de experiências. Com atrações culturais, praça de alimentação e uma atmosfera descontraída, a feira se consolida com um importante ponto de encontro par a comunidade de Campo Grande.

Portanto, reserve a data e não perca a chance de prestigiar a Balaio Feira Criativa no dia 11 de junho, a partir das 16 horas. Venha apoiar os talentos locais, conhecer criações e desfrutar de uma tarde repleta de cultura, empreendedorismo e música. A entrada é gratuita e toda a família é bem-vinda.

A feira O Balaio acontecerá no dia 11 de junho, partir das 16h, na Av. Calógeras, em frente à Esplanada ferroviária.

Feira Bosque da Paz

Não perca também mais uma edição da Feira Bosque da Paz que acontecerá no dia 18 de junho 9h às 14h, no Bosque da Paz no endereço Rua. Kame Takaiassu, 500 – Carandá Bosque. Localizada em um ambiente ao ar livre, a feira oferecerá uma programação repleta de alegria e alto astral para toda a família.

A Feira Bosque da Paz se destaca por ser um espaço dedicado ao empreendedorismo criativo e ao comércio justo. Com uma seleção cuidadosa de expositores, o evento oferece uma variedade de produtos artesanais, gastronomia, arte, moda e muito mais. Cada item disponível na feira possui um toque de originalidade para você poder aproveitar.

Além das opções de presentes, a programação ao ar livre proporcionará momentos de diversão e entretenimento para toda a família. Música ao vivo, performances artísticas e atividades interativas prometem criar um clima de amor e harmonia no ambiente. Os visitantes poderão desfrutar de um dia agradável, explorar os diferentes estandes e aproveitar os momentos especiais ao lado de quem amam.

