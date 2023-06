Adriane Lopes apresenta novas possibilidades comerciais para Capital

A atual gestão municipal está pautada no diálogo com os mais diversos setores da sociedade. Nesse sentido, a prefeita Adriane Lopes participou na manhã desta terça-feira (6), da reunião da Diretoria e Conselhos da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande, além de outras entidades. A chefe do executivo ouviu as reivindicações dos empresários e apresentou as novas possibilidades comerciais que irão, a partir das Rotas de Integração Latino Americanas (RILA) e da Rota Bioceânica, para a Capital.

“Foi uma reunião muito positiva, ter a possibilidade de discutir temas tão importantes com empresários de diversos segmentos. Nós ouvimos dos empresários da nossa Cidade as principais pautas que são necessárias para fortalecer o comércio local. Estamos trabalhando todos os dias para transformar Campo Grande na Capital das Oportunidades. Quando nós falamos isso, temos que ouvir todos os segmentos, e é o que estamos fazendo, visitando, ouvindo e entendendo”, destacou a Prefeita.

A chefe do Executivo Municipal anotou e disse que irá avaliar as reivindicações e sugestões dos empresários da Capital. “Como nossa gestão é participativa, estamos abertos ao diálogo. Tenho me colocado à disposição de todos para construção de uma cidade ainda melhor para se investir e viver”, acrescentou.

Dentre as pontuações dos empresários está a revisão do Programa de Incentivos para o Desenvolvimento Econômico e Social de Campo Grande (Prodes). “Quando assumi a gestão municipal, o limite de isenções já estava atingido. Mas, desde janeiro instalamos uma Comissão de Avaliação de todos os Prodes que já foram concedidos e também rediscutir o programa. São provocações positivas e entendemos que precisamos atender. O Poder Público tem que ser um facilitador do desenvolvimento da nossa cidade e, neste momento, esse é o nosso papel”, destacou a prefeita Adriane Lopes.

Prodes

O programa tem como finalidade impulsionar o desenvolvimento econômico, social, turístico, cultural e tecnológico do Município, de forma sustentável, mediante a concessão de incentivos fiscais e extrafiscais para pessoas jurídicas e empresários individuais, assim registrados nos órgãos competentes, que preencherem os requisitos previstos nesta Lei Complementar

Avanços

Na última semana a Prefeita recebeu uma delegação de 16 representantes da União Europa. A partir do encontro, o grupo garantiu que possui interesses em investir em Campo Grande e abrir novas empresas na Capital. “Estamos apresentando Campo Grande para os visitantes. Os empresários que vêm conhecer nossa cidade ficam impressionados com o nosso potencial econômico. Temos trabalhado para atrair novas empresas para a Capital, mas também fortalecer os negócios que já existem em nossa cidade. Esse é o nosso principal objetivo”, finalizou a Prefeita.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.