Escola Sesi atrai mais de 400 alunos para ultimo Aulão Enem

Com foco na prova do Enem prevista para o proximo final de semana mais de 400 alunos assistiram, presencialmente e online ontem, ao Aulão Enem 2022 promovido pela Escola Sesi. Em quatro horas de revisão de conteúdo, transmitidas ao vivo pelo YouTube do Sesi MS, os professores explicaram os principais tópicos das disciplinas cobradas no Enem e resolveram questões que já caíram em provas anteriores.

O evento gratuito contou com a participação de sete professores convidados, com experiência em cursinhos pré-vestibulares e foco na aprovação de estudantes nas principais faculdades e universidades de Mato Grosso do Sul.O gerente de educação do Sesi, Filipe Simões Alves Corrêa, destacou o papel motivador do aulão nessa reta final para o Enem. “Os alunos vêm de um ano inteiro de preparação, então o aulão serve como fator motivacional. Os professores trazem as últimas dicas e os temas que podem ser cobrados nas provas. A responsabilidade social está no DNA do Sesi. Por esse motivo o aulão é aberto ao público, para que possamos atingir o maior número possível de alunos no Estado”, disse.

Cerca de 100 estudantes compareceram ao auditório da Faculdade Senai de Construção, em Campo Grande, para assistir ao aulão de forma presencial. A atividade foi transmitida pela internet para alunos do ensino médio das outras seis unidades da Escola Sesi no interior: Aparecida do Taboado, Corumbá, Dourados, Maracaju, Naviraí e Três Lagoas.