Sob alerta de tempestade até o fim do dia, frente fria chega no final de semana

A partir do dia 18 de novembro, com maior probabilidade entre os dias 19 e 20 de novembro de 2023, haverá a aproximação de uma frente fria que deverá quebrar o bloqueio atmosférico e favorecerá chuvas e tempestades no Estado, segundo estudo da Cemtec-MS (Centro de Monitoramento do Tempo e Clima de Mato Grosso do Sul).

Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), MS está sob alerta amarelo (perigo potencial) de tempestade até o fim desta terça-feira (14). “Chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h), e queda de granizo. Baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos”, divulgou.

As regiões do Estado que receberam o alerta foram o Sudoeste, Leste e Centro Norte de Mato Grosso do Sul, além dos Pantanais Sul Mato-grossense.