No próximo dia 6, Campo Grande se prepara para programação de “Natal Tamanho Família”

Com a chegada do mês de dezembro, Campo Grande se prepara para mergulhar no espírito natalino com o início das celebrações marcadas para encantar toda a população. Sob o tema “O Natal de CG é Tamanho Família”, as festividades estão programadas para começar no dia 6 de dezembro na icônica Rua 14 de Julho e, no dia seguinte, dia 7 de dezembro, na Vila Morena, prometendo noites memoráveis repletas de diversão para todas as famílias até o mês de janeiro.

O grande destaque deste ano é a presença ilustre da família do Senhor e Senhora Rena, que, com orgulho, apresentarão o mais novo membro, o bebê Rena, à população local. Essa será uma oportunidade única para os moradores se aproximarem dos queridos personagens que simbolizam a época mais especial do ano.

As festividades na Rua 14 de Julho prometem uma atmosfera encantadora, com luzes cintilantes, decorações festivas e uma variedade de atividades para todas as idades. A presença da família Rena adiciona um toque mágico, proporcionando momentos de alegria e descontração para as crianças e adultos que participarão do evento.

Já na Vila Morena, as comemorações continuam, ampliando a magia natalina para diferentes bairros da cidade. A programação incluirá apresentações artísticas, música ao vivo, barracas com comidas típicas e, é claro, a oportunidade de encontrar e interagir com a família Rena.

O “Natal Tamanho Família” não é apenas uma celebração, mas uma oportunidade para fortalecer os laços familiares e comunitários, reforçando o espírito de solidariedade e generosidade que caracteriza a temporada festiva. A organização do evento destaca a importância de compartilhar momentos especiais com entes queridos e vizinhos, criando lembranças duradouras que transcendem a agitação do dia a dia.

