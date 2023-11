Ministério da Agricultura e Pecuária fortalece agropecuária pantaneira

Patrimônio Nacional do Brasil e reconhecido como Reserva da Biosfera pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), o Pantanal – considerado o menor bioma em extensão territorial – tem uma grande importância para o setor agropecuário brasileiro. O bioma tem uma área aproximada de 140 mil quilômetros quadrados, equivalente a 1,8% de território dos biomas do país. São 15 milhões de hectares distribuídos em dois estados: Mato Grosso do Sul com 64,5% de área e Mato Grosso com 35,5%. Além do Brasil, o Pantanal ocupa áreas no Paraguai e na Bolívia.

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em seu Atlas do Espaço Rural Brasileiro, publicado em 2020, 67,3% do bioma destinam-se somente a pastagens, que são a base da alimentação dos bovinos, atividade econômica fundamental para a região. Esse percentual divide-se em três: 45,3% são pastagens naturais; 20,5% são pastagens cultivadas em boas condições; e 1,5% são pastagens cultivadas degradadas. “É uma região que foi fundamental para o desenvolvimento econômico de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e que, agora, passa a contar com o reconhecimento do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) para o desenvolvimento de seus municípios”, destacou o ministro Carlos Fávaro.

Maior área alagável do planeta, o Pantanal tem na pecuária, atividade presente na região por mais de 300 anos, a principal base de sua economia. Com uma produção baseada em sistemas extensivos produtivos de cria e recria, é um importante fornecedor de bezerros para engorda no cerrado. A pecuária de corte que é desenvolvida na região é feita por meio do sistema “Land Sharing”.

A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) criou, por meio da unidade Embrapa Pantanal, uma ferramenta que avalia a sustentabilidade das fazendas (FPS_ Fazenda Pantaneira Sustentável) contribuindo para certificar e valorar as propriedades e também seus produtos, conforme explica a pesquisadora Sandra Santos. De acordo com o chefe adjunto de Transferência e Tecnologia da Embrapa Pantanal, Thiago Copolla, os pecuaristas pantaneiros adotam práticas de manejo e tecnologias sustentáveis específicas e desenvolvidas pela Embrapa Pantanal e seus parceiros com foco no aumento dessa produtividade de forma sustentável.

“O produto originário da pecuária pantaneira carrega consigo um produto diferenciado que alia produção com tecnologia, conhecimento empírico e manejo sustentável da região”, disse ele. De acordo com a Superintendência Federal de Mato Grosso do Ministério da Agricultura e Pecuária (SFA-MT), são quase 8,1 milhões de cabeças de bovinos, sendo 4,1 milhões nas áreas de planície e os demais 3,96 em áreas de planalto. Em Mato Grosso do Sul, a atividade é realizada mais em áreas de planície e em Mato Grosso é o inverso, com mais bovinos em áreas de planalto.

Ainda de acordo com a SFA-MT, são 650 espécies de aves (com destaque para o tuiuiú, símbolo do bioma), 152 de mamíferos, 127 de répteis, 60 de anfíbios e 269 de peixes de água doce. A flora pantaneira tem mais de 3,5 mil espécies de plantas terrestres e aquáticas. O Pantanal também favorece a piscicultura de peixes nativos, apicultura, linhas de cosméticos, turismo de pesca amadora e de observação da natureza e demais produtos originários da bioeconomia do bioma.

Leia mais: Perspectivas econômicas e panorama da pecuária são destaques

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.