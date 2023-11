ALEMS ganha 11 posições no ranking nacional da transparência

As adequações promovidas no site , com ferramentas adicionais que facilitam a navegação , permitiram à Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) avançar 11 posições no ranking nacional da transparência.

Segundo o ranking Radar da Transparência Pública, organizado pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas (Atricon), a ALEMS saltou do 17⁰ para 6⁰ lugar.

Para o presidente da ALEMS, deputado Gerson Claro (PP), a nova classificação é motivo de orgulho. “Formamos uma comissão para melhorar todas as informações, já que fomos muito questionados pela imprensa, então hoje quero dizer que saltamos em um índice considerável, foi a segunda Assembleia que teve o melhor desempenho em termos de transparência, revelou o presidente durante a sessão ordinária.

Dentre os critérios avaliados estão a divulgação de informações institucionais, em que a ALEMS atingiu 100% de transparência, mesmo índice quanto à transparência com as despesas. Segundo o secretário Jurídico e Legislativo, Gustavo Giacchini, dentre as ações que elevaram o ranking está o reordenamento do Portal da Transparência.

“Readequamos esta aba do site oficial para facilitar o entendimento do usuário e o acesso às informações. Tudo está em Diário Oficial, mas também colocamos ali para que, ‘em dois cliques’, as pessoas possam consultar mais rapidamente. Alguns exemplos são a nossa lista de estagiários, as tomadas de contas do Poder Executivo e o fato de escrevermos, claramente, que não há informações sigilosas, pois não bastava não ter ali – por não existirem – mas também temos que explicar isso. E modernizamos o espaço online para dar ainda mais acessibilidade”, detalhou.

O ranking ainda traz um comparativo entre os legislativos de Mato Grosso do Sul, com avaliações entre as 79 Câmaras Municipais e a Assembleia Legislativa. Nesta avaliação, entre as 80 Casas Legislativas no estado, a ALEMS saltou de 69º lugar para o 2º lugar. Entre os poderes estaduais avaliados, Executivo, Tribunal de Contas, Ministério Público, Judiciário, Defensoria e Legislativo, a Assembleia Legislativa saltou de último lugar em 2022 para 3º lugar em 2023, sendo o único órgão estadual com variação positiva.

No comparativo de todas as 164 instituições estaduais dos poderes avaliados no estado, a ALEMS fica em 6º lugar em transparência. Quando se compara o nível de variação positiva do índice, a ALEMS saltou de “nível básico” para “elevado”, e ocupa o 3º lugar no estado com a maior variação positiva.

Para efeitos de comparação, veja este arquivo com os gráficos de todos os índices citados elaborado pela Secretaria Jurídica e Legislativa. O ranking Radar da Transparência Pública é uma ação colaborativa entre a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, os Tribunais de Contas (TCs), o Instituto Rui Barbosa (IRB), o Conselho Nacional de Presidentes dos Tribunais de Contas (CNPTC), a Associação Brasileira de Tribunais de Contas de Municípios (Abracom) e o Conselho Nacional de Controle Interno (Conaci).

Com informações da assessoria