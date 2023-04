Sessões, CCJR, palestra e seminário marcam começo de maio na ALEMS

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) abre a agenda do mês de maio com as sessões plenárias na terça, quarta e quinta-feira e a tradicional reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), semanalmente, às quartas-feiras.

Terça-feira (2), além da sessão plenária, às 9h, o dia tem destaque com a Palestra “Acredite em você! Livre-se do assédio!”, como parte das ações em alusão ao Dia Estadual de Combate ao Assédio Moral e Sexual contra Mulheres no Ambiente de Trabalho, anualmente comemorado também no dia 2 de maio, por força da Lei Estadual 5.699/2021, de autoria da deputada Mara Caseiro (PSDB), também autora da lei. O evento está marcado para as 14h, no Plenário Júlio Maia e tem duas presenças confirmadas – saiba mais aqui.

Na quarta-feira (3), no Plenarinho Nelito Câmara, os parlamentares membros se reúnem para a CCJR, às 8h. Na sequência, tem a sessão plenária a partir das 9h, no Plenário Júlio Maia. Na quinta-feira (4), também ocorre a sessão a partir das 9h, no mesmo local.

Ainda na quinta-feira (4), haverá na Assembleia Legislativa o 1º Seminário sobre Doutrinação Ideológica no Ensino. Proposto pelo deputado Rafael Tavares (PRTB), o evento começa a partir das 17h, no Plenário Júlio Maia. O objetivo é debater a importância da neutralidade ideológica na educação.

